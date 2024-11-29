В Москве задержали авиарейс из-за шутки пассажира

Из-за плохой шутки про двадцать килограммов опасных веществ рейс задержали на 3 часа.

Рейс авиакомпании S7 из Москвы в Якутск был задержан на несколько часов из-за неосторожных слов одного из пассажиров, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Самолёт собирался вылетать из Домодедово, когда один из пассажиров вдруг передумал лететь и захотел покинуть салон. Авиатранспорт уже возвращался на стоянку, чтобы выпустить отказника, но тут другой, совершенно посторонний пассажир решил подлить масла в огонь: он «пошутил», что везёт с собой в ручной клади 10 килограммов тротила и ещё 10 килограммов наркотиков.

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Члены экипажа были вынуждены оперативно отреагировать на его комментарий – пассажир изрядно напугал своих попутчиков. Мужчину задержали полицейские. Ничего запрещенного среди его личных вещей не нашли — к тому же выяснилось, что при себе у него вообще не было багажа. Однако из-за неудачной шутки командиры были вынуждены провести повторную проверку всех туристов на борту. Из-за этих накладок рейс задержался на 3 часа и вылетел в Якутск уже без двух пассажиров. Обратный рейс в Москву тоже покинул Якутск с опозданием.

Недавно рейс из Анадыря в Москву был прерван из-за пьяного дебоша одного из пассажиров: 44-летний мужчина оправдал своё неадекватное поведение «личной неприязнью» к бортпроводнику – якобы тот отказался подать ему вместо риса гречку.