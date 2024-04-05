В Москве завершилась пятая ярмарка современного искусства Art Russia / «Арт Россия»

С 28 по 31 марта гости ярмарки Art Russia / «Арт Россия» 2024 в Гостином Дворе погрузились в мир современного искусства, познакомились с лучшими российскими художниками и галереями и приняли участие в трехдневном форуме, главными темами которого в этом году стали искусствоведческий дискурс, арт-бизнес и новые виды современного искусства.

Art Russia / «Арт Россия» 2024 — крупнейшая российская ярмарка современного искусства и международный арт-форум, ежегодно объединяющие на одной площадке в центре Москвы галеристов и независимых художников, коллекционеров и экспертов арт-рынка.

Все экспоненты ярмарки прошли строгий кураторский отбор, поэтому каждый стенд на площадке события приковывал взгляды и удивлял тысячи посетителей. Участниками пятой, юбилейной ярмарки Art Russia / «Арт Россия» 2024, организованной Корпорацией «Синергия» и искусствоведом, куратором Елизаветой Фроловой, стали 31 галерея и более 200 художников, скульпторов и экспертов арт-рынка.

«В этом году Art Russia прошла лучше всяких ожиданий. С каждым годом событие становится все масштабнее. Это заметно не только по количеству людей, посетивших мероприятие, но и по качеству представленных работ, а также по росту среднего чека продаж выставленных произведений искусства. За четыре дня ярмарку посетили 40 тысяч человек, а продажи предметов искусства превысили 60 млн рублей», — отметила Елизавета Фролова.

В этом году на ярмарке были представлены художники из самых разных регионов России: от Краснодара до Санкт-Петербурга и от Москвы до Севастополя.

«На Art Russia я получаю те же эмоции, как и в то время, когда я нарисовал свою первую картину в детском саду — ее повесили на выставку, и она сразу выделялась среди других работ. Для меня это и есть известность — ощущение того, что твои работы покоряют души и сердца людей, которые узнают в моем творчестве себя», — Илья Спич, известный художник Нижегородской земли, действующий сотрудник МЧС России и автор самого масштабного стрит-арта в стране.

Валерий и Виталий Либа из Севастополя представили работы в технике гобелена, которые являются яркими примерами российского дизайна, аналогов которому нет не только в нашей стране, но и за рубежом.

А Khankhalaev Gallery — заметный участник мировой арт-сцены и единственная российская галерея, успешно представляющая национальных бурятских художников, — выставила работы не только всемирно известных Даши Намдакова и художника Зорикто Доржиева (Zorikto), но и творения Бато Дашицыренова, Бато Дугаржапова и Ульяны Карагод.

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По результатам народного голосования, лучшим стендом 2024 года стал стенд Степана Лысенко. Художник смотрит на жизнь сквозь желтые очки, работает с яркими и сочными красками, через живопись исследует мир вокруг себя и фиксирует окружающее на холсте: «Мое искусство — мой сад, и я хочу вас познакомить с его обитателями».

В этом году организаторы ярмарки приняли решение расширить границы современного искусства и представили уникальный спецпроект «Вперед в будущее. Путешествие на территорию новых видов искусства». Вместо привычных картин — комиксы, игровые автоматы и экскурс в развитие новых видов искусства, как, например, видеоигры.

Дискуссия вокруг новых для арт-мира трендов нашла отражение и в деловой программе ярмарки, где культурологи, кураторы, искусствоведы и авторы поговорили о новых технологиях и их влиянии на современное искусство и творчество. В частности, одной из тем дискуссии стал кибергизм как направление искусства: эксперты обсудили, как художники расширяют собственные ощущения с помощью технологий и создают новые эмоции и чувства в новом теле.

Параллельно на ярмарке проходил Арт-форум — уникальная возможность узнать об искусстве из первых уст, от экспертов рынка. Первый форумный день ярмарки был посвящен искусствоведческому дискурсу. Главной темой второго дня стал арт-бизнес. В последний день эксперты обсудили альтернативные вида искусства: комиксы и видеоигры, нейросети, метавселенные и science-AR.

Факультеты Университета «Синергия» подготовили интерактивную образовательную программу для всех участников ярмарки. И для самых маленьких приготовили площадку для знакомства с искусством – дети могли участвовать в мастер-классах, воркшопах, творческих играх и интерактивных занятиях. Это позволило маленьким гостям и участникам узнать больше о процессе создания произведений искусства и вдохновиться творческими идеями других молодых авторов.