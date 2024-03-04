По ночам ожидается похолодание до минус 18 градусов.

На этой неделе в Москву и Подмосковье вернется зимняя погода. По ночам температура воздуха будет опускаться до минус 18 градусов — как было в январе, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода в начале марта сыграла с жителями Центрального федерального округа, в том числе и с москвичами, первоапрельскую шутку. Температура в Москве и в целом в ЦФО была выше нормы на 5-6 градусов и соответствовала первоапрельским значениям. И всем показалось, что весна пришла. Но это шутка, да и только, нужно один раз и навсегда сказать себе, что март — это зимний месяц, и тогда очарование весеннее не будет быстро таять. Наступает заметное понижение температуры», — отметил Вильфанд.

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Уже в ночь на вторник в Москве она опустится до минус 10 — минус 8 градусов, а в области — до минус 13. Во вторник днем температура повысится, но будет уже не такой высокой, как в первые дни марта: от нуля до двух градусов тепла.

В среду, 6 марта, ночью ожидается минус 9 — минус 7 градусов, а в области до минус 12 — минус 15 градусов. Днем тоже похолодает: от минус 3 до минус 1, по области до минус 6. Такая температура обычно соответствует началу февраля.

7 марта ночью в Москве будет уже минус 15 — минус 10, в области до минус 18 градусов. Днем — минус 3 — минус 1, без осадков. Как отметил эксперт, такую температуру можно назвать январской, она на 4-5 градусов ниже мартовской нормы.

При этом 8 марта в Москве и области начнется потепление. Ночью будет около минус 10 градусов, а днем — от минус 3 до плюс 2 градусов. Это на 2-2,5 градуса ниже многолетних значений. После этого температура воздуха продолжит повышаться, но ночью она может все равно быть низкой из-за антициклона.