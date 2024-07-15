В Москву прилетели осы-гиганты. Всё из-за жары

А ещё жаркая погода в столице привлекла богомолов, испанских слизней и других экзотических животных.

Теперь в Москве и Подмосковье можно встретить сколий-гигантов (Megascolia maculata) – огромных ос, которые преимущественно живут на юге нашей страны. Об этом рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Несмотря на внушительный размер (взрослые особи могут достигать 4 сантиметров), бояться сколий не стоит, первыми они не атакуют. Питаются гигантские осы в основном нектаром, но среди других насекомых имеют дурную славу из-за того, что паразитируют на личинках пластинчатоусых жуков.

Живут сколии поодиночке, колоний не создают, и на фрукты на наших столах не заглядываются. Но руками брать их всё равно не рекомендуется – у сколий есть большое ядовитое жало, и приятного в их укусах мало.

Помимо гигантских ос в жаркую столицу также прибыли погостить нетипичные для региона богомолы, южные пауки-осы (Аргиопа Брюнниха, Argiope bruennichi), испанские жирные слизни (Arion vulgaris) и огромные виноградные улитки, которые с удовольствием поедают огороды у местных. Несмотря на неординарную локацию, животные безобидны для человека (по крайней мере, так говорят эксперты)

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Южный паук-оса (Аргиопа Брюнниха, Argiope bruennichi) Фото: Ouwesok / Flickr

Слизни и улитки несут вред только садовым культурам – но голыми руками их лучше не собирать, эти моллюски могут быть переносчиками гельминтов.

Всё же, если вы увидите рядом с домом пауков, косящих окраской под ос – и при этом они поднимут лапы вверх, словно имитируя жало — не стоит давить их ногами или руками. Пауки-осы действительно могут укусить в случае нависшей угрозы — а для людей с аллергией это может быть по-настоящему опасно.