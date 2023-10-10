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В мозге 80-летней жительницы Сахалина обнаружили огромную иглу

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области

Инородное тело на снимке головного мозга 80-летней пациентки на Сахалине

Инородный объект нашли в результате компьютерной томографии.

В мозге 80-летней россиянки обнаружили трехсантиметровую иглу, с которой она прожила всю жизнь. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Сахалинской области.

Предполагается, что родители родившейся во время войны девочки засунули ей в голову тонкую иглу, чтобы ребенок умер. Сделали они это еще в младенчестве, когда у детей на голове есть роднички – пока не окостеневшие участки между костями черепа на затылочной и теменной части головы.

В Минздраве отмечают, что в голодные военные годы такие случаи были нередкими: игла повреждала мозг, а родничок быстро затягивался и «скрывал следы преступления». В данном случае игла проникла в левую теменную долю, но девочка выжила. Более того, ее никогда не мучали головные боли. Иглу удалось обнаружить только сейчас при проведении компьютерной томографии.

Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает, за ней наблюдает лечащий врач. Операцию решили не делать, так как это может только ухудшить состояние пациентки.

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