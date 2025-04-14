авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В МВД назвали основные черты российского авиадебошира

В МВД назвали основные черты российского авиадебошира

Там отметили, что чаще всего беспорядок на борту воздушного судна наводят мужчины в возрасте от 30 до 50 лет.

Нетрезвый мужчина средних лет, отправляющийся на отдых самостоятельно или в компании друзей и выбирающий для этого чартерные рейсы – вот «типичный портрет» авиадебошира, рассказал ТАСС начальник управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Дмитрий Гутырь. 

Конечно, бывает, что суету в воздухе наводят и подвыпившие женщины, но всё-таки чаще пассажиры страдают от неадекватного поведения мужчин, отмечает Гутырь. Причиной такого разгула может послужить аэрофобия: эксперты отмечают, что некоторые дебоширы напиваются до неадекватного состояния именно из-за страха полетов. 

«В основном проблемы возникают на популярных туристических направлениях, а не на регулярных рейсах», – пояснил начальник управления на транспорте МВД РФ.

В министерстве отметили, что всего за первые три месяца 2025 года в аэропортах московской области за мелкое хулиганство к административной ответственности привлекли 196 человек, а 18 осудили за состояние алкогольного опьянения. Ещё один пассажир был осужден по уголовной статье за заведомо ложное сообщение о террористической угрозе. 

Недавно мы рассказывали как неудачная «шутка» на борту самолета стоила россиянину 200 тысяч рублей. Кстати, в России уже обсуждают продление срока запрета на перелеты ранее осужденных дебоширов до трех лет: всех нарушителей внесут в черные списки, чтобы сделать полет для других пассажиров более комфортным. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025