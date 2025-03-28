авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Мьянме произошло двойное землетрясение: мощные отголоски ощутили в Таиланде

Фото: Unsplash
Фото: @rt_russian

Мьянма

Жертвами катастрофы стали минимум 20 человек и около 200 пострадали.

Двойное мощное землетрясение обрушилось на Мьянму: первый толчок имел магнитуду 7,9 баллов, а всего через 12 минут последовал второй с силой 6,4 балла. Предварительные сведения указывают на 20 погибших и около 200 пострадавших. Подземные толчки также затронули некоторые районы Таиланда и Китая. В Бангкоке, столице Таиланда, люди спешили покинуть здания, среди которых были и высокие небоскребы. Туристов также экстренно эвакуировали из отелей. 

Из одной из таких высоток от толчков стала выливаться вода из бассейна. Другой строящийся небоскреб в Бангкоке обрушился, что, по данным местных СМИ, привело к гибели более ста человек. Официально власти сообщают о троих погибших, еще как минимум 90 считаются пропавшими без вести. Сам момент обрушения попал на видео.

Мьянма известна высоким уровнем сейсмической активности, находясь в области столкновения Индийской и Евразийской литосферных плит.

Ранее Russian Traveler рассказывал, какими были самые страшные землетрясения ХХ и ХХI веков.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025