В Мьянме произошло двойное землетрясение: мощные отголоски ощутили в Таиланде

Жертвами катастрофы стали минимум 20 человек и около 200 пострадали.

Двойное мощное землетрясение обрушилось на Мьянму: первый толчок имел магнитуду 7,9 баллов, а всего через 12 минут последовал второй с силой 6,4 балла. Предварительные сведения указывают на 20 погибших и около 200 пострадавших. Подземные толчки также затронули некоторые районы Таиланда и Китая. В Бангкоке, столице Таиланда, люди спешили покинуть здания, среди которых были и высокие небоскребы. Туристов также экстренно эвакуировали из отелей.

Из одной из таких высоток от толчков стала выливаться вода из бассейна. Другой строящийся небоскреб в Бангкоке обрушился, что, по данным местных СМИ, привело к гибели более ста человек. Официально власти сообщают о троих погибших, еще как минимум 90 считаются пропавшими без вести. Сам момент обрушения попал на видео.

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Мьянма известна высоким уровнем сейсмической активности, находясь в области столкновения Индийской и Евразийской литосферных плит.

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