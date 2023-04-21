В начале ХХ века детей отправляли по почте. Как это возможно?

Книга рекордов Гиннесса поделилась интересными историями, которые случились в начале прошлого века.

Трудно поверить, но в начале ХХ века ребенка можно было доставить в другое место через Почтовую службу. Например, однажды в январе 1913 года пара из Огайо так и сделала. Родители воспользовались Почтовой службой США, чтобы отправить по почте своего маленького сына.

Всего за 15 центов марками и 50 долларов страховки Джесси и Матильда Бигл передали своего ребенка почтальону, который высадил малыша Джеймса в доме его бабушки и дедушки в полутора километрах от дома родителей. Он стал первым ребенком, которого отправили по почте.

1 января 1913 года почтовые отделения начали принимать посылки весом более 1,8 кг. Не существовало никаких правил, запрещающих пересылку детей или любых других «необычных» посылок, поэтому такая пересылка стала возможной.

В течение следующих нескольких лет другие родители последовали примеру Биглов.

Книга рекордов Гиннеса уточняет, что фотографии почтовых работников, несущих детей в своих почтовых мешках, были постановочными и сняты в шутку и не имеют никакого отношения к реальному случаю отправки ребенка по почте США Фото: Guinness World Records

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Через год после того, как малыша Джеймса впервые отправили по почте, издание Times сообщило о похожем случае, когда бабушка отправила маленького мальчика из Стратфорда, штат Оклахома, его тете в Веллингтон, штат Канзас. У «посылки» на шее была бирка, показывающая, что отправка по почте стоила 18 центов. Мальчика провезли 40 км по сельской дороге, прежде чем он добрался до железной дороги.

Шестилетнюю Эдну Нефф отправили за 1158 км из Пенсаколы, штат Флорида, в Кристиансберг, штат Вирджиния, где жил ее отец. Все потому, что на дальние расстояния отправлять детей железнодорожной почтой было выгоднее, чем покупать билет на поезд.

Сообщалось даже, что один ребенок совершил поездку в железнодорожном почтовом вагоне. 19 февраля 1914 года четырехлетнюю Шарлотту Мэй Пирсторф отправили из Грейнджвилля в Льюистон, штат Айдахо, к бабушке. Шарлотта была чуть ниже установленного Почтовой службой США лимита веса в 22,6 кг и весила всего 21,9 кг. Ее родители прикрепили 53 цента почтовыми марками к ее пальто, и она ехала в почтовом купе поезда, в 117,4 км от Льюистона. Ее лично передал бабушке Леонард Мочел, дежурный почтальон.

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В течение следующих нескольких лет сообщалось о нескольких случаях отправки детей по почте Parcel Post, прежде чем почтовое отделение наконец решило прекратить такую практику.

Вероятно, последнее путешествие ребенка по почте США произошло в августе 1915 года, когда бабушка и дедушка отправили трехлетнюю Мод Смит по почте на 64,3 км через Кентукки, чтобы она смогла навестить свою больную мать.

Хотя практика отправки детей по почте может показаться дикой, она служит примером того, насколько сельские общины «полагались на почтовых работников и доверяли им», объясняет Дженни Линч, историк почты США.

По ее словам, в некоторых случаях почтальоны даже ухаживали за больными и помогали при родах, поскольку они были единственными людьми, посещавшими сельские дома почти каждый день.