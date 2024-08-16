В нацпарке «Земля леопарда» впервые засняли полную семью амурских тигров

Большая тигриная семья состоит сразу из шести кошек.

Фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае впервые зафиксировали полную семью амурских тигров, включая отца, мать и четырех тигрят. Об этом Russian Traveler рассказали в пресс-службе нацпарка. Там отметили, что этот уникальный случай имеет огромную научную ценность, так как подтверждает пластичность поведения хищников, считающихся в основном одиночками.

Исследователи отмечают, что обычно тигрица воспитывает котят без участия самца, поэтому эти кадры проливают свет на новые особенности социальной жизни самой крупной в мире кошки. Полученные кадры показывают, что социальное поведение тигра не всегда сводится к строго одиночному образу жизни.

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Ученые проанализировали историю взаимодействия взрослых особей из этой пары и установили, что самец T54M — не просто случайный прохожий, а именно отец запечатленных котят. Всего в большой тигриной семье шесть кошек: отец, мать и четыре тигренка.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Земля леопарда» определили самого большого тигра.