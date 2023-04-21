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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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В небе над Аляской вспыхнула гигантская спираль. Что это было?

Фото: Todd Salat

Оказывается, во всем виноват Илон Маск.

Если провести достаточно времени на холодном севере Америки, то можно достаточно быстро привыкнуть к потрясающим полярным сияниям, которые там то и дело возникают.

Все мы знаем, как выглядят привычные северные сияния – это мерцающие завесы или ленты преимущественно зеленого (реже – розового и других оттенков) света. Причина северных сияний – солнечный ветер, сталкивающийся с верхними слоями атмосферы.

Фото: Андрей Баскевич / фотохостинг rtraveler.ru
Например, так выглядит полярное сияние на полуострове Средний (Мурманская область)

Фотограф Тодд Салат специализируется на съемке полярных сияний, поэтому его ими не удивить. Однако ранним субботним утром на прошлой неделе недалеко от города Дельта-Джанкшен на Аляске он столкнулся со странным явлением в небе, не похожим ни на что, что он когда-либо видел.

На потрясающем фоне мерцающего зеленого света расцвела яркая голубая спираль, быстро перемещаясь по небу.

Замедленную съемку этого удивительного явления можно увидеть на видео ниже, начиная примерно с 1 минуты 28 секунд.

A SpaceX Spiral over Alaska from Earth to Sky Calculus on Vimeo.

«Это было будто прекрасное произведение искусства прямо в небе», – Тодд Салат.

К счастью, Салат держал камеру наготове и успел сделать несколько потрясающих снимков.

Каким бы необычным такое зрелище ни казалось жителям Аляски, это далеко не первый случай, когда светящийся водоворот привлекает внимание землян. И объяснение на самом деле довольно простое.

За несколько часов до появления спирали SpaceX запустила ракету Falcon 9, содержащую десятки спутников, в рамках своей миссии Transporter-7.

Через несколько минут после запуска первая ступень ракеты вернулась на поверхность и мягко приземлилась, чтобы ее можно было повторно использовать в будущих миссиях. А верхняя ступень Falcon 9 продолжила движение по орбите, где завершила свою миссию, прежде чем спуститься обратно на Землю по спирали.

Фото: Todd Salat
Фото: Elizabeth Withnall

Эксперты полагают, что спираль появилась в небе из-за последствий космического запуска

Когда ракета выбрасывала оставшееся топливо в верхних слоях атмосферы, водяной пар замерзал в крошечные светоотражающие кристаллы. Хотя мы можем только догадываться о причине этого конкретного светящегося вихря, небесные спирали появлялись в связи с запусками ракет и раньше, причем в течение многих лет. Так что можно с уверенностью утверждать, что Салат сфотографировал именно «улику» космического запуска. 

С развитием коммерческих космических полетов и удешевлением орбитальных технологий такие светящиеся космические спирали станут появляться в небе все чаще и будут менее загадочными. Надеемся, в ближайшем будущем нам удастся полюбоваться на множество таких произведений космического искусства, расцветающих в небе.

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