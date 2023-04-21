В небе над Аляской вспыхнула гигантская спираль. Что это было?

Оказывается, во всем виноват Илон Маск.

Если провести достаточно времени на холодном севере Америки, то можно достаточно быстро привыкнуть к потрясающим полярным сияниям, которые там то и дело возникают.

Все мы знаем, как выглядят привычные северные сияния – это мерцающие завесы или ленты преимущественно зеленого (реже – розового и других оттенков) света. Причина северных сияний – солнечный ветер, сталкивающийся с верхними слоями атмосферы.

Например, так выглядит полярное сияние на полуострове Средний (Мурманская область) Фото: Андрей Баскевич / фотохостинг rtraveler.ru

Фотограф Тодд Салат специализируется на съемке полярных сияний, поэтому его ими не удивить. Однако ранним субботним утром на прошлой неделе недалеко от города Дельта-Джанкшен на Аляске он столкнулся со странным явлением в небе, не похожим ни на что, что он когда-либо видел.

На потрясающем фоне мерцающего зеленого света расцвела яркая голубая спираль, быстро перемещаясь по небу.

Замедленную съемку этого удивительного явления можно увидеть на видео ниже, начиная примерно с 1 минуты 28 секунд.

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«Это было будто прекрасное произведение искусства прямо в небе», – Тодд Салат.

К счастью, Салат держал камеру наготове и успел сделать несколько потрясающих снимков.

Каким бы необычным такое зрелище ни казалось жителям Аляски, это далеко не первый случай, когда светящийся водоворот привлекает внимание землян. И объяснение на самом деле довольно простое.

За несколько часов до появления спирали SpaceX запустила ракету Falcon 9, содержащую десятки спутников, в рамках своей миссии Transporter-7.

Через несколько минут после запуска первая ступень ракеты вернулась на поверхность и мягко приземлилась, чтобы ее можно было повторно использовать в будущих миссиях. А верхняя ступень Falcon 9 продолжила движение по орбите, где завершила свою миссию, прежде чем спуститься обратно на Землю по спирали.

Эксперты полагают, что спираль появилась в небе из-за последствий космического запуска Фото: Todd Salat

Когда ракета выбрасывала оставшееся топливо в верхних слоях атмосферы, водяной пар замерзал в крошечные светоотражающие кристаллы. Хотя мы можем только догадываться о причине этого конкретного светящегося вихря, небесные спирали появлялись в связи с запусками ракет и раньше, причем в течение многих лет. Так что можно с уверенностью утверждать, что Салат сфотографировал именно «улику» космического запуска.

С развитием коммерческих космических полетов и удешевлением орбитальных технологий такие светящиеся космические спирали станут появляться в небе все чаще и будут менее загадочными. Надеемся, в ближайшем будущем нам удастся полюбоваться на множество таких произведений космического искусства, расцветающих в небе.