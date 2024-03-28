В Непале як напал на туристку, которая поднималась на Эверест

Женщину отправили в больницу, где ей наложили девять швов.

В Непале як напал британскую туристку, которая совершала восхождение на Эверест. Об этом пишет Daily Mail.

42-летняя Эмма Кин вместе с группой друзей поднималась в базовый лагерь в Гималаях, расположенный на высоте 5364 метра над уровнем моря. Туристы устроили поход, чтобы собрать деньги для благотворительной медицинской организации. Женщина находилась в небольшой горной деревне и звонила семье по видеосвязи, когда ее атаковало крупное рогатое животное.

«Я неожиданно услышала приближающийся стук копыт и почувствовала острую боль в верхней части ноги. Я подлетела где-то на метр, а потом с грохотом приземлилась», — рассказала Кин.

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Обернувшись, туристка увидела яка, который стоял в нескольких метрах и готовился к новому нападению. Британка закричала, и к ней подбежали другие участники похода — им удалось отогнать зверя. Друзья перевязали раны Кин (икра ноги была пропорота насквозь) и отправили ее на вертолету в больницу. Там врачи наложили женщине девять швов, после чего отпустили ее.

Выписавшись, Кин решила продолжать участие в походе — она присоединилась к группе в конце восхождения и проделала последние метры верхом на лошади. Женщина пояснила, что благотворительная миссия важна для нее: ее брат Питер «отчаянно нуждается в трансплантации почки». Команде удалось собрать для Kidney Wales 2300 фунтов стерлингов (268 000 рублей).