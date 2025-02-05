В Непале запретили одиночные восхождения на Эверест

Туристов обяжут нанимать профессиональных гидов.

В Непале продолжают ужесточать правила для альпинистов: под запрет попали любые одиночные восхождения на вершины высотой более 8 тысяч метров вне зависимости от уровня подготовки и опыта альпиниста.

Нововведение коснется и знаменитого Эвереста – высота северной вершины самой крупной горы мира составляет 8848 метров; южной — 8760.

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Согласно новым правилам, которые были опубликованы в официальном издании Nepal Gazette, теперь каждый планирующий восхождение турист будет обязан воспользоваться услугами профессионального гида. Более того, при восхождении на Эверест и любые восьмитысячники группы из нескольких альпинистов, гид должен быть приставлен к каждой паре туристов (т.е. два гида на группу из четырех человек). Если высота вершины меньше 8 тысяч метров, будет достаточно одного гида на группу.

«Эра одиночных восхождений на восьмитысячники завершена. Теперь для обеспечения безопасности всех участников экспедиций наличие гида является обязательным», – отметил глава департамента туризма Непала.

Ранее власти предупредили о повышении стоимости подъема – в весенний сезон она возрастёт до 15 тысяч долларов на человека (почти 1,5 миллиона рублей), а срок действия разрешения на восхождение не будет превышать 55 дней с момента получения документа. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года, поэтому туристов, уже запланировавших подъем на Джомолунгму этой весной, повышение цен не коснётся.

Целью нововведений является не только желание властей пополнить бюджет и помочь в обеспечении непальцев, работающих на высоте, но и снизить нагрузку на популярный туристический объект. Эверест страдает от большого объема мусора, оставленного путешественниками. К тому же нередки случаи гибели во время подъема из-за самонадеянности альпинистов и плохой подготовки к суровым погодным условиям на высоте.