В Нидерландах считают, что Бельгия «ворует» у них ветер

Конфликт разгорелся на почве работы ветряных электростанций.

Может ли одна страна украсть ветер у другой? Генеральный директор службы прогноза погоды из Нидерландов считает, что это именно то, что сейчас происходит в Северном море.

По словам гендиректора компании Whiffle Ремко Верзейлберга, «бельгийские ветряные электростанции в Северном море имеют преимущество перед голландскими из-за своего расположения».

«Они фактически „крадут“ голландский ветер», – отметил Верзейлберг в разговоре с бельгийской службой новостей.

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Эксперт уточнил, что «кража» ветра бельгийцами не является преднамеренной, но заметил, что соседи забирают у голландских установок до 3% ветра. Это происходит потому, что скорость ветра позади турбины значительно ниже. То есть скорость ветра за целой ветряной электростанцией с большим количеством ветряных турбин в одном месте снизится. Бельгийские же установки в Северном море находятся на юго-западе от голландских, пояснил Верзейлберг.

«А ветер часто дует с юго-запада, поэтому вы периодически крадете часть нашего ветра», – резюмировал эксперт.

По мере строительства все большего количества ветряных электростанций в Северном море в силу движения к возобновляемым источникам энергии, ситуация будет усложняться, считает голландский специалист – поэтому координация между странами по вопросу «ветряных краж» и продуманного строительства просто необходима.