В Нидерландах воры взорвали дверь музея и выкрали сокровища

Стоимость только одного из похищенных экспонатов оценивается в золоте в 80 тысяч евро.

В Нидерландах продолжаются поиски археологических ценностей, которые были украдены из Музея Дренте в Ассене в ночь с 24 на 25 января. Тогда в музее проходила выставка сокровищ Национального исторического музея Румынии, посвященная античному государству Дакия. Все украденные экспонаты стоимостью около 6 миллионов евро принадлежали румынскому музею.

«Это черный день для Музея Дрентс в Ассене и Национального исторического музея Румынии в Бухаресте, – заявил генеральный директор нидерландского музея Гарри Тупан. — Мы глубоко потрясены произошедшим. За 170-летнюю историю существования компании подобного крупного инцидента не случалось».

На данный момент известно о четырех украденных экспонатах: трех золотых дакийских браслетах и золотом шлеме из Коцофенешти, украшенном мифологическими изображениями. Знаменитый артефакт датируется примерно 450 годом до нашей эры. На шлем нанесено изображение пары глаз – исследователи считают, что они должны были защитить носителя от темных сил и подарить ему духовное прозрение.

Лишь стоимость золота, из которого сделан килограммовый шлем, оценивается в 80 тысяч евро, а культурная значимость превышает этот ценник во много раз. Искусствовед Бианка Фрелих считает инцидент актом «культурного терроризма». Мотивы преступников остаются загадкой, ведь продать подобные шедевры дакийского и фракийского искусства практически невозможно.

Всего на выставке было представлено более 600 экспонатов из золота из серебра.

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Украденный Шлем Коцофенешти Фото: Drents Museum

Грабителей опознать не удалось. Сейчас полиция проводит расследование и изучает данные камер наблюдения. На сегодняшний день известно, что преступники использовали для проникновения на экспозицию взрывчатку – боковую дверь музея взорвали, а витрины с сокровищами разбили. Грабители скрылись с места происшествия на украденном автомобиле Volkswagen Golf, который позже сожгли. Остатки машины и выброшенная кувалда позже были обнаружены недалеко от музея. В расследовании принимает участие Интерпол.

Руководство Национального исторического музея Румынии в Бухаресте находится «в глубоком шоке» и рассматривает возможность подачи иска против нидерландских коллег. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп уверил Румынию, что полиция сделает все возможное, чтобы вернуть сокровища.