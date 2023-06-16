В Нидерландах жителям дадут бесплатный доступ к солнцезащитному крему

Так в стране хотят предотвратить рост заболеваемости раком кожи.

Этим летом жители Нидерландов получат бесплатный солнцезащитный крем в рамках кампании общественного здравоохранения по борьбе с рекордным уровнем рака кожи в стране. Дозаторы c солнцезащитным кремом будут доступны в школах и университетах, на фестивалях, в парках, на спортивных площадках и в общественных местах по всей стране.

Чиновники надеются, что эта инициатива позволит каждому получить доступ к необходимой защите от солнца без каких-либо ограничений по стоимости.

Сообщается, что больница Венло-Венрай на юго-востоке, недалеко от границы с Германией, также сотрудничает с государственными страховыми компаниями для финансирования поставок солнцезащитных кремов в 120 начальных школах.

Представитель клиники рассказал, что один из ее дерматологов выступил с идеей переоборудовать дозаторы, предназначенные для дезинфицирующего средства для рук во время пандемии, в дозаторы для солнцезащитного крема.

«Это будет стоить денег, но мы высоко ценим здоровье людей. Мы регулярно видим, как люди любят наслаждаться солнцем, но пренебрегают защитой от излучения. И из-за того, что количество солнца в Катвейке выше среднего, это нехорошо», – Жакко Кнапе, правительственный чиновник города Катвейк.

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Тремя наиболее распространенными типами рака кожи являются меланома, базально-клеточная и плоскоклеточная карцинома. Эксперты предупреждают, что такой рак может образоваться в ухе, глазу, под ногтями или на ягодицах. Основными факторами риска развития рака кожи являются пребывание на солнце (воздействие солнца) и возраст.

По словам представителей здравоохранения, у каждого шестого человека в Нидерландах может быть диагностирован рак кожи, если не предпринять необходимые меры защиты от солнца.

По данным Всемирного фонда исследования рака, Нидерланды занимают четвертое место по уровню заболеваемости меланомой кожи после Австралии, Новой Зеландии и Дании со стандартизованным по возрасту показателем 27 случаев на 100 000 человек.

По словам официальных лиц, есть надежда, что за счет снижения заболеваемости раком кожи в стране будет достигнута «значительная» экономия средств на здравоохранение.