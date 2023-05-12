В Никарагуа рой пчёл убил 6 человек, 14 госпитализированы

Сперва автобус с людьми упал в 50-метровое ущелье, а после на них напали разъяренные насекомые.

Шесть человек, в том числе женщина и ее 8-летняя дочь, были насмерть зажалены роем «пчел-убийц» во время поездки на автобусе в Никарагуа в начале этой недели.

Автобус с 60 пассажирами совершал часовую поездку из Хинотеги в Сан-Себастьян-де-Яли в Никарагуа в понедельник. В какой-то момент транспорт вылетел с дороги и рухнул в 50 метровое ущелье. Несмотря на страшную аварию, все пассажиры пережили падение, но на этом всё не закончилось. Автобус оказался на кофейной плантации, где жил рой пчёл – и их очень встревожила автокатастрофа.

Разъяренные насекомые налетели на пассажиров – тела жертв с ног до головы были покрыты сотнями следов от укусов. В итоге от укусов пчел-убийц погибли 6 человек, еще 14 были госпитализированы после инцидента.

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Эксперты отмечают, что насекомые относились к виду пчел из рода Apis. Эта пчела-убийца представляет собой гибрид европейской медоносной пчелы и африканской медоносной пчелы. Она стала результатом экспериментов, проведенных в Бразилии несколько десятилетий назад. Затем насекомые мигрировали в США.

Пчелы постоянно защищают свои ульи и могут посчитать опасными даже яркий цвет одежды или ощутимый запах парфюма. Чиновники здравоохранения советуют людям, на которых напали пчелы, покрыть голову какой-либо тканью и убегать в поисках укрытия, не размахивая руками.