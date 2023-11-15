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В Норильске собака с перерезанным горлом пришла за помощью к спасателям

Фото: Telegram-канал «Красноярск с огоньком»

Живодеров ищут норильские полицейские.

В Норильске собака с перерезанным горлом пришла за помощью к спасателям. Об этом сообщает Telegram-канал «Красноярск с огоньком».

По данным канала, раненое животное заметили прямо у местного отдела МЧС. Спасатели обратились к зоозащитникам, и те уже отвезли собаку к ветеринарам. Ее удалось спасти, сделав срочную операцию. Теперь жизни собаки ничего не угрожает.

Сообщение о пострадавшей собаке передали полицейским, и теперь они ищут тех, кто пытался перерезать ей горло. В отношении них могут возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными.

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