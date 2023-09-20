В Норвегии придумали, как уберечь птиц от ветряных турбин

Ученые прогнозируют, что смертность птиц уменьшится на 80 процентов.

Ветряные турбины – одна из опор современной чистой энергетики, но существует нюанс, который делает этот способ добычи энергии не совсем этичным. Ежегодно ветряные турбины убивают миллионы птиц. Но теперь норвежские исследователи, похоже, придумали способ значительно сократить гибель пернатых.

Американская организация по охране птиц изучила имеющиеся данные и пришла к выводу, что по крайней мере один миллион смертей птиц в год только в США приходится на действие ветряных турбин. Это значительно меньше, чем примерно 25,5 миллиона птиц в год, которые погибают, влетая в линии электропередач, или примерно 980 миллионов птиц в год, которые погибают, врезаясь в здания, или от 1,4 до 3,7 миллиардов птиц в год, которых убивают домашние кошки.

Тем не менее, ученые из Норвежского центра экологически чистых энергетических исследований считают, что смертность птиц от ветряных турбин все же можно уменьшить.

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Идея довольно проста: на каждой турбине будут установлены камеры, способные обнаруживать птиц, летящих прямо на роторы. Программное обеспечение автоматически рассчитает их траекторию, и если окажется, что птице угрожает опасность столкновения, система отправит управляющие сигналы, чтобы замедлить лопасти, регулируя крутящий момент генератора и поворот лопастей.

В симуляциях система, получившая название SKARV, способна избежать подавляющего большинства столкновений с птицами, которые летят по предсказуемому пути и приближаются к турбине в лоб, и обнаруженными не менее чем за пять секунд до столкновения. Это, конечно, не спасет всех птиц, некоторые всемогут врезаться в центральную башню, а также прилететь с боков, если будут кружить вокруг турбины.

«Трудно предсказать траекторию полета птицы, и новая система не решит эту проблему полностью. Например, если молодая, неопытная птица приблизится к турбине, демонстрируя хаотичное поведение в полете, то невозможно предсказать, где она будет через несколько секунд. Прогноз также становится сложнее, если несколько птиц приближаются одновременно», – Паула Гарсия Роза, соавтор исследования.

Систему можно настроить на полное отключение турбин, если приближается большое количество птиц – хотя команда ученых отмечает, что большой турбине может потребоваться до 20 секунд, чтобы полностью остановиться с нормальной скорости вращения.

«На основе нашего моделирования мы считаем, что проект SKARV может помочь снизить количество столкновений со смертельным исходом до 80%. Следующим шагом является дальнейшее развитие существующих стратегий управления скоростью вращения лопастей и интеграция их с методами определения траекторий полета птиц. Мы считаем, что технология SKARV может стать коммерчески доступной в течение пяти лет, а возможно, даже раньше, если мы увидим достаточный интерес со стороны отрасли», – объясняет Гарсия Роза.