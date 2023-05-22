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Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

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В Норвегии рыбаки поймали огромную полярную акулу

Фото: @Boris175 / Telegram-канал «Записки из Бутылки»

Попавшую в сети хищницу выпустили обратно в море.

Рыбаки на промысле сельди в Норвегии случайно поймали огромную полярную акулу — об этом рассказал рыбак из Мурманской области Роман Федорцов. Он опубликовал в сети фото пойманной хищницы, длина которой превышала три метра. Рыбаки при помощи троса вытащили акулу из сетей – она была еще жива, поэтому ее выпустили обратно в море. 

Гренландские полярные акулы в основном обитают в водах Северной Атлантики. Эти хищницы отличаются медлительностью, а основу их рациона составляет рыба и падаль. При этом максимальная длина этих акул составляет внушительные 6,4 метра.

Ранее сообщалось, что британец обнаружил на побережье труп гренландской полярной акулы, которая считается самой долгоживущей в мире. Ученые установили, что акуле было около 500 лет. Она могла появиться на свет в те времена, когда Англией правил Генрих VIII, а государем всея Руси был Василий III — отец Ивана Грозного.

До этого считалось, что гренландские полярные акулы живут меньше: средний возраст взрослых особей составляет 272 года (с погрешностью ± 120), половой зрелости животные достигают к 150 годам, а самая старая из числа исследованных особей дожила как минимум до 392 лет. Это делает акул долгожителями-рекордсменами среди позвоночных.

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