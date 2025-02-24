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Лососевый киберпанк в Норвегии: там рыбу чистят от вшей лазером

Лососевый киберпанк в Норвегии: там рыбу чистят от вшей лазером

Установка Stingray в автоматическом режиме очищает рыбу от паразитов прямо в воде.

В Норвегии научились лазером чистить лосось от морских вшей: лазерная турель Stingray отслеживает популяцию рыб и в автоматическом режиме уничтожает паразитов. Кроме того, Stingray может собирать разнообразные данные о рыбах, включая их численность, состояние здоровья и размеры на основании анализа биометрии.

Турель удаляет морских вшей с рыбы, используя технологию камер, передовое программное обеспечение и направленный лазер, управляемый искусственным интеллектом. 

Впервые компания Stingray заявила о своем изобретении более 10 лет назад. За это время там произвели более 1700 лазеров и установили их в более чем 100 местах на более чем 30 предприятиях аквакультуры.

Норвежская компания Stingray специализируется на интеллектуальных технологиях аквакультуры, направленных на увеличение устойчивого производства лосося, улучшение здоровья и благополучия рыбы и повышение эффективности работы рыбоводов за счет снижения необходимости ручной обработки рыбы и связанной с этим смертности.

Ранее сообщалось, что ученый Ильдар Рахматулин из Университета Хериот-Ватт (Heriot-Watt University) в Эдинбурге (Шотландия) создал лазерную турельную установку с искусственным интеллектом (ИИ) для уничтожения тараканов. 

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