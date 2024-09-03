В Норвегии умерла белуха Хвалдимир, которую подозревали в шпионаже на Россию

На морском млекопитающем при первой встрече обнаружили упряжку для камеры GoPro.

В Норвегии возле залива Рисавик обнаружили мертвого кита-белуху, которого местные рыбаки и ученые называли Хвалдимиром и считали сбежавшим от российских военных шпионом. О гибели белухи сообщила организация Marine Mind, которая следила за жизнью животного.

Впервые необычную белуху заметили рыбаки в Норвегии в 2019 году. Белухи обычно плавают стадами, причем в более северных широтах, и поодиночке их не встретишь, что сразу насторожило прознавших об этом морских биологов. На морском млекопитающем была тугая «упряжка» для камеры, из-за чего возникли домыслы о том, что кит — «российский шпион». СМИ подхватили догадку и прозвали кита «русской белухой-разведчицей». Одно издание нарекло животное Хвáлдимиром: сочетание норвежского слова hval, «кит», и имени российского президента Владимира Путина.

На ремешке, закрепленном на белухе, оказался закреплен обвес для камеры и жетон, на котором было написано по-английски: «Оборудование, Санкт-Петербург». К тому же в Норвежском управлении рыболовства предположили, что кит содержался в неволе некоторое время, так как он не боялся людей и даже возвращал хозяевам упавшие в море предметы.

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Тело животного было найдено в субботу, 31 августа. Белуху подняли из воды краном в гавани Рисавика на юго-востоке страны. Основатель Marine Mind Себастьян Странд, который наблюдал за белухой в течение трех лет, сообщил, что причины гибели кита неизвестны, на теле животного не было обнаружено видимых повреждений. Планируется провести вскрытие для установления причин смерти.

Зоозащитник уточнил, что накануне с животным было все в порядке. Ученые также отметили, что белухе было около 13–14 лет. В ведомстве не исключали, что животное действительно могли тренировать российские военные.

Ранее сообщалось, что на Камчатке рыбаки спасли от смерти семью белух, выброшенных на берег во время отлива.