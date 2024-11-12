В Норвегии выбрали самого красивого кота в мире

Им стал представитель породы “русская голубая” родом из польского города Гданьска.

Самым красивым котом в мире назвали польского пушистика Бакарди. Титул «Победитель мира 2024» среди стерилизованных питомцев был присвоен зеленоглазому котику на Всемирной выставке в Норвегии.

Бакарди принадлежит к породе «русская голубая». Хозяйка и заводчица Джоанна Ковальчик является особой поклонницей этой породы кошек благодаря их «бархатистой шерсти, глубоким зеленым глазам и чудесному и приятному характеру». Она с нетерпением ждала помёта в котором появился Бакарди – он был последним родившимся котёнком, но при этом самым крупным.

«С первых дней в нем что-то было. Что-то, что я не могу описать. Он соответствовал всем стандартам породы – очень математически выверенным, а еще у него был огонек в глазах», — говорит Джоанна.

Джоанна Ковальчик с Бакарди на выставке Фото: из личного архива Джоанны Ковальчик / Trojmiasto

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Заводчица сразу решила оставить котёнка себе. По её словам, для неё он всегда был самым красивым.

«Моя мечта – поделиться этими прекрасными животными с людьми, которые также заметят их уникальность, — сказала Джоанна. — Я всегда знала, что Бакарди — самый красивый кот в мире, но официальное подтверждение этого титула — это сбывшаяся мечта, и я до сих пор не могу в это поверить».

«Я его очень люблю, он самый замечательный кот на свете».

Бакарди очень занятой кот. По утрам он отправляется на улицу, чтобы проверить погоду и посчитать птиц в саду, затем разбирается с назойливыми мухами и пауками. Когда у него хорошее настроение, кот может принести хозяйке мышей или даже мячик, а иногда подать лапу. По словам Джоанны, пушистый красавчик любит прятаться под одеялом и знает как использовать своё обаяние – особенно когда дело доходит до лакомства.