В Новой Зеландии акула напала на девушку, которая гуляла вдоль пляжа

Перед атакой пострадавшая шла по колено в воде.

В Новой Зеландии 21-летняя девушка, которая гуляла ночью вдоль пляжа, стала жертвой нападения акулы. Инцидент произошел в понедельник, 18 декабря. Пострадавшая перед атакой шла по колено в воде вдоль берега эстуария (так называют затопляемое устье реки, расширяющееся в сторону моря) в городе Ривертон. Хищница впилась ей в ногу, вызвав обильное кровотечение, после чего девушка вызвала «скорую помощь» и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Как отметили в полиции, свою роль в произошедшем сыграли несколько факторов: с одной стороны, чаще всего акулы охотятся после наступления темноты. С другой, девушку, скорее всего, атаковала семижаберная акула с зазубренными зубами — именно представители этого вида чаще других встречаются в эстуарии.

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«Семижаберная акула часто кусается и может быть агрессивной, если ее спровоцировать», — отметили эксперты.

При этом представители этого вида спокойно выживают на мелководье: им достаточно всего лишь метра глубины. Между тем президент береговой охраны Ривертона Росс Маккензи удивился, узнав об инциденте — первом в своем роде, произошедшем в эстуарии. Однако, по словам Маккензи, рыбаки и раньше замечали акул в том районе. Власти Ривертона, который считается курортным городком, уже призвали его жителей и гостей воздержаться от ночных купаний и быть внимательнее у воды.

Ранее сообщалось, что 16-летняя девушка из Перта (Западная Австралия), купавшаяся в реке Суон, погибла после нападения акулы.