В Новой Зеландии акула растерзала карликового кашалота на глазах у людей

Люди тщетно пытались спасти морское млекопитающее.

В заливе Хокс-Бей на Северном острове (Новая Зеландия) огромная акула растерзала карликового кашалота на глазах у людей. Трехметровая самка вместе с детенышем заплыла на мелководье в заливе. Тогда один из очевидцев зашел по пояс в воду, чтобы помочь карликовым кашалотам покинуть мель — именно в тот момент и произошло нападение акулы длиной, по словам очевидцев, в пять метров. Причем она выбрала своей целью не малыша-кашалота, а именно взрослую самку.

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«Мне сообщили, что, когда акула в первый раз напала на кашалота, это было как удар молнии — она выскочила из воды и откусила ему голову целиком. Вода была красной от крови. Через 30 секунд акула вернулась, схватила тушу и утащила в море. Не осталось ни кусочка», — рассказал полицейский Чед Прентис.

Человек, который находился в воде, чудом не пострадал. А осиротевшего после нападения акулы детеныша подвергли эвтаназии и заморозили для научного изучения.

Ранее у северо-западного побережья островного штата Тасмания (Австралия) обнаружили как минимум 14 погибших кашалотов, которые выбросились на берег при загадочных обстоятельствах.