В Новой Зеландии открыли первую лечебницу для раненых птиц киви

Лечебное заведение специализируется именно на этом виде.

Новая Зеландия открыла свою первую больницу, которая лечит исключительно птиц киви (Apteryx), и ветеринары уже вылечили первого пациента – птенца по прозвищу Сплэш («Всплеск»), который упал в бассейн.

Рост численности этого вида (который когда-то находился под угрозой исчезновения) привел к строительству специально построенного объекта в Керикери, в трех часах езды к северу от Окленда. В Департаменте охраны природы сообщили, что новая больница киви является первой в своем роде в Новой Зеландии.

Реабилитационный центр, построенный местной природоохранной группой Kiwi Coast, расположен в самом сердце региона Нортленд, где популяция бурых киви насчитывает почти 10 тысяч особей.

Примерно 26 тысяч бурых киви сейчас живут в дикой природе по всей Новой Зеландии. Киви обитают только там – это эндемик, национальная птица и негласная эмблема страны. Это на тысячу больше, чем в 2008 году, когда защитники природы классифицировали их как «национально уязвимые». Сейчас этот вид занесен в список «Не находящихся под угрозой исчезновения».

Ветеринар Лесли Бэйджент со Сплэшем Фото: Lesley Baigent

Рост популяции в основном обусловлен тем, что природоохранные группы истребляют хищников, таких как горностаи и хорьки, а владельцам собак предлагают пройти с питомцами специальные курсы, чтобы научить домашних животных не нападать на нелетающих птиц.

Координатор Kiwi Coast Нгайре Салливан заявила, что по мере увеличения популяции этим птицам требуется особая помощь, когда они ранены или больны.

«Некоторых сбивают машины, и чем больше у нас киви, тем больше вероятность, что найдется тот, кому понадобится помощь. Мы хотели, чтобы киви, находящиеся в стрессе, получали необходимую им помощь», – Нгайре Салливан.

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Центр принял своего первого пациента еще до официального открытия: молодой киви протиснулся сквозь забор частного домохозяйства, после чего упал в бассейн. Птицу, которую прозвали Сплэш, нашли застрявшей в фильтре бассейна. По словам ветеринара Лесли Бэйджент, птица была при смерти, когда ее обнаружили строители, работавшие на соседнем участке.

Для того, чтобы привести Сплэша в ному, понадобилось несколько дней. После его вернули в дикую природу.

«Он получил свое прозвище потому, что именно так его и обнаружили – плескающимся в фильтрующем коробе. Киви не умеют хорошо плавать и выбираться из вертикальных скользких участков», – Нгайре Салливан.

В больнице, которой управляют волонтеры, есть ветеринарные помещения и изоляторы, чтобы исключить распространение болезней. Пациентов-киви будут лечить до трех месяцев, прежде чем их вернут в дикую природу.

Салливан отмечает, что такое учреждение важно для поддержания здоровья всей популяции киви.