В Новой Зеландии прошла охота на кошек с участием детей

В ходе мероприятия было убито около 340 бездомных животных.

В Новой Зеландии состоялась благотворительная охота, в результате которой было убито около 340 бездомных кошек. Охота ежегодно проходит в городе Северный Кентерберри, который находится на Южном острове, в одном из сельских районов Новой Зеландии. В ней участвуют сотни людей, включая детей. Ранее жители острова соревновались в охоте на кабанов, зайцев и оленей.

Однако в 2023 году была добавлена новая категория — охота на бездомных кошек, которых в Новой Зеландии считают вредителями и инвазивным видом, угрожающим уникальной фауне страны. Ребенок, которому удалось бы принести больше всех тушек беспризорных животных, мог получить денежное вознаграждение в размере 250 новозеландских долларов. Однако эта идея вызвала серьезное возмущение среди зоозащитников — и организаторы отменили призовую категорию для детей.

Правда, в 2024 году в соревнованиях по охоте на кошек могли принять участие люди любого возраста. За наибольшее количество убитых кошек охотнику обещали 500 новозеландских долларов, а за самый большой трофей — тысячу новозеландских долларов. В охоте приняли участие более 1500 человек, из которых 440 были младше 18 лет. Зоозащитники осудили организаторов мероприятия, обвинив их в жестокости к животным и взращивании насилия у детей. Также они выразили опасения, что в ходе охоты могут пострадать домашние кошки. Однако организаторы утверждают, что ошибок быть не могло.

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Вопрос контроля популяции кошек в Новой Зеландии стоит очень остро. Исследователи предупреждают об опасности этих животных для птиц, рептилий, грызунов и насекомых острова. Они утверждают, что, если не принять меры, к 2050 году в Новой Зеландии не останется поссумов, крыс, хорьков и горностаев. При этом почти половина домохозяйств в стране держат кошек, поэтому многие новозеландцы выступают против таких радикальных методов борьбы за биоразнообразие.

Ранее Russian Traveler рассказывал, почему активную борьбу с кошками ведут в Австралии.