В Новой Зеландии среди детей хотели устроить конкурс по охоте на бездомных кошек. Его отменили

Организаторы только под давлением зоозащитников решились отменить соревнование.

В Новой Зеландии отменили часть традиционного конкурса The North Canterbury Hunting Competition, связанную с убийствами бродячих кошек детьми. Сам конкурс среди охотников проходит в пригороде Сиднея не первый год: в нем участвуют как взрослые, так и дети, а мишенями участников, как правило, становятся зайцы, кролики, олени, дикие свиньи и опоссумы. Однако в этом году организаторы конкурса пошли дальше — они презентовали новую номинацию для участников в возрасте до 14 лет, которым предложили поохотиться на бродячих кошек, которые считаются здесь инвазивным видом и одними из главных вредителей.

Самому успешному «охотнику» пообещали приз в 155 долларов. Также юных участников конкурса предупредили, что исключат их из соревнования в случае убийства домашней кошки, мирно гуляющей по улице. Впрочем, зоозащитников шокировало такое предложение, и они забили тревогу — ведь дисквалификация «охотника» из сомнительного соревнования не может вернуть хозяевам погибшего питомца.

Также активисты отметили, что на подобных соревнованиях дети нередко используют пневматические винтовки, обрекая животных на долгую и мучительную смерть. В итоге «кошачью» номинацию из конкурса все-таки исключили.

«Мы очень разочарованы и просим прощения у тех, кто хотел принять участие в соревнованиях, которые были призваны защитить наших птиц и другие исчезающие виды местной фауны», — отметили организаторы The North Canterbury Hunting Competition.

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Между тем с бродячими кошками в Новой Зеландии пытаются бороться уже давно: дело в том, что бездомные животные любят лакомиться местными птицами, ящерицами, летучими мышами и насекомыми, находящимися под угрозой исчезновения. По мнению новозеландцев, бездомные кошки угрожают биоразнообразию страны, поэтому обожаемых во всем остальном мире кошек здесь недолюбливают. В 2013 году политик Гарет Морган и вовсе призвал истребить всех кошек в стране, назвав их «прирожденными убийцами» и «садистами животного мира».

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