В Новой Зеландии судят туроператоров: извержение вулкана убило 22 туриста

Это случилось в 2019 году во время извержения вулкана.

Новая Зеландия выдвинула обвинения в связи с жертвами вулкана на острове Уайт. В результате извержения на острове Уайт погибло 22 человека. Правительство страны утверждает, что операторы, доставившие туристов на место, не соблюдали требования по безопасности.

По словам официальных лиц, на острове находилось 47 человек, когда вулкан начал извергаться днем 9 декабря 2019 года. Все было так: вверх на высоту более 3,5 тысячи километров поднялся шлейф пепла, токсичного газа и камней. Спасательные бригады искали пострадавших около двух недель. По данным WorkSafe New Zealand, национальной организации по безопасности на рабочем месте, извержение не было неожиданным.

Генеральный директор WorkSafe Фил Паркс сказал, что те, кто путешествовал по острову, сделали это, резонно предполагая, что со стороны организаторов будут приняты необходимые меры безопасности, чтобы гарантировать их возвращение домой целыми и невредимыми.

По данным Американской геологической службы (USGS) вероятность извержения они предсказывали еще за два месяца до события, об чем свидетельствовали сейсмические колебания и количество выбросов газообразного диоксида серы – все это было на самом высоком уровне с 2016 года.

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По данным WorkSafe, все, кто находился на острове получили серьезные ожоги кожи и легких, а также травмы разной степени тяжести. WorkSafe предъявила обвинение 10 компаниям и трем физическим лицам.

WorkSafe не разглашает имен, поскольку обвиняемые имеют право на анонимность.

Три коммерческих оператора вертолетных туров признали себя виновными, избежав судебного разбирательства. А после почти 12-месячного расследования WorkSafe предъявила обвинения против Volcanic Air Safaris Limited, Kahu NZ Limited и Aerius Limited, сообщает NZ Herald.

Позже в окружном суде Окленда компании Volcanic Air, Kahu и Aerius признали себя виновными по недавно измененным обвинениям, включая неспособность защитить здоровье и безопасность рабочих в максимально возможной степени. С этими признаниями вины число подсудимых сократилось до шести, включая владельцев острова. Судебные разбирательства с их участием начнутся на этой неделе. В августе должен быть оглашен приговор.