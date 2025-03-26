В Новом Уренгое самолет опрокинулся на бок при заходе на посадку: видео

Никто из членов экипажа предварительно не пострадал.

Эпичная посадка самолета авиакомпании «Атран» в аэропорту Нового Уренгоя попала на камеры очевидцев. Предупреждаем: в видео используется ненормативная лексика (но осуждать наблюдателя тут сложно).

Грузовой Ан-12 при возвращении из посёлка Сабетта выкатился за пределы взлетно посадочной полосы и, повалившись на бок, улетел прямо в сугроб. На борту находились 8 членов экипажа.

ЧП произошло в 11:07 по московскому времени. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе, на борту самолета никто не пострадал. Сейчас на месте аварии дежурит МЧС и машина скорой помощи. Аэропорт закрыт для выяснения обстоятельств произошедшего.

В Telegram-канале Baza отмечают, что причиной аварии мог стать невыпуск шасси. Сообщается, что за два дня до аварии тот же самолет уже делал несколько кругов над аэропортом Нового Уренгоя по причине поломки одной из стоек шасси – она неправильно встала на замок. Тогда после небольшого ожидания сесть всё же удалось. Предполагается, что сегодня стойка снова подвела, из-за чего борт и опрокинулся при посадке.