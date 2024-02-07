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В Новосибирске пес съел стринги любовницы и выдал неверного мужа

Фото: Unsplash

Трусики вытащили во время операции.

В Новосибирске лабрадор съел стринги любовницы и раскрыл измену мужа. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

Все началось с того, что пес заболел: стал плохо есть и мало играть. Супруги запереживали и отвезли питомца в клинику. Там ветеринары поняли, что лабрадор что-то съел, и сделали ему операцию.

«Собаку оперировали мои коллеги, они достали женские стринги, которые пёс проглотил. Врачи радостно вынесли эту находку хозяевам, сказали, что суть недомогания – инородное тело в желудке», — рассказал ветеринарный врач Андрей Багатов.

Реакция хозяев на спасение пса была неожиданной. Женщина растерялась и заявила, что трусики не ее — слишком маленькие, да и такой вещи у себя она не припомнит. А муж выглядел так, словно «хотел провалиться под землю».

По словам ветеринара, на его памяти это не первая история, когда питомец «выдает» похождения хозяина. В 2007 году в клинику привезли кошку Люсю, которая проглотила снятое обручальное кольцо. Хозяйка кошки решила, что кольцо украл любовник и призналась во всем мужу. Пока супруги скандалили, Люся вдруг начала кашлять и задыхаться. 

В итоге пара помчалась в клинику, кошку прооперировали и достали из ее желудка злосчастное кольцо. А супруги, переживавшие за питомицу, помирились, пока ждали коридоре.

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