В Нью-Йорке на небоскреб упал огромный строительный кран: он нес 16 тонн бетона

К счастью, никто не погиб.

Утром 26 июля на 41-й улице и 10-й авеню возле Хадсон-Ярдс в Нью-Йорке загорелся и рухнул, ударившись о стену небоскреба строительный кран. Шесть человек, в том числе двое пожарных, получили ранения.

Кран был прикреплен к строящемуся 47-этажному дому и переносил 16 тонн бетона: в итоге, вся эта масса оказалась на земле. Кран ударился о стену 55-этажного многоквартирного дома 555 на 10-й авеню напротив.

Строитель Ричард Паз сообщил, что кабель, используемый для транспортировки бетона на вершину площадки, перегрелся незадолго до того, как вспыхнул пожар, хотя официальная причина возгорания все еще выясняется.

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Уже установлено, что кран принадлежит компании Lomma Crane. Ее владелец Джеймс Ломма в 2008 году уже обвинялся в непредумышленном убийстве из-за обрушения крана в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Тогда погибли двое рабочих. Предпринимателя в итоге оправдали.