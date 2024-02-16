В ОАЭ россиянина укусила медуза – страховая компания выплатила 2,4 миллиона рублей

Но это не самая крупная сумма, выплаченная в 2023 году.

СК «АльфаСтрахование» сообщила о своих самых крупных выплатах за 2023 год по страховкам для выезжающих за границу. Как сообщил страховщик, 2,4 млн руб. было выделено на операцию туристу, пострадавшему от укуса медузы в ОАЭ.

Но это далеко не самая крупная выплата. 2,8 млн руб. потребовалось на медпомощь и транспортировку на родину россиянину, сломавшему ногу в Греции; 3,3 млн руб. перечислено за лечение нашего соотечественника, попавшего в ДТП в Индонезии. А наиболее крупная сумма, 5 млн руб., выплачена за госпитализацию российской туристки в США.

Как рассказала директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева, услуги зарубежных клиник год от года дорожают в среднем на 10%, причем в валютном исчислении.

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Страхование выезжающих за границу – это вмененный, то есть упомянутый в федеральном законе вид страхования, среднее между добровольным и обязательным. У туриста нет строгой обязанности оформлять полис, но в таком случае он берет на себя все возможные расходы по лечению, а также транспортировке на родину, если она потребуется.

«В некоторых странах лечение очень дорогое. Из многих государств эвакуировать пациентов стало значительно сложнее – прямых авиарейсов нет, это приводит к росту стоимости транспортировки. Поэтому, когда страховщики рекомендуют туристам при поездке на то или иное заграничное направление оформлять страховку на более высокую сумму, стоит прислушиваться к таким советам. Страховые компании опираются на реальную статистику и собственную практику», – говорит Алчеева.