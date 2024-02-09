В ОАЭ завершилась экспедиция Федора Конюхова на верблюдах

Это первая в истории российско-арабская экспедиция.

В Объединенных Арабских Эмиратах завершилась первая в истории российско-арабская экспедиция на верблюдах, в которой участвовал Федор Конюхов, сообщили в штабе известного путешественника.

Старт экспедиции «Через Семь Эмиратов» состоялся 27 января в пригороде Аль-Эйн эмирата Абу-Даби. За две недели экспедиция прошла через все семь эмиратов и завершила свой путь в городке Аль Саади эмирата Рас-эль-Хайма. На финише экспедицию приветствовал Шейх Султан бин Али бин Саиф Али Аль Хати.

«Последний раз я был в караванной экспедиции в Эфиопии и очень рад снова вернуться в пустыню, прикоснуться к традициям и обычаям хозяев этих мест. Путешествие на верблюдах – это путешествие во времени. Величественные песчаные дюны, сухой ветер пустыни, бесконечное звездное небо – все это настраивает на мысли о вечности», – Федор Конюхов.

В среднем путешественники проекта проходили примерно 30-40 километров в день. В состав российской команды вошли: Федор Конюхов, Иван Молчанов, Оскар Конюхов (руководитель экспедиционного Штаба), Павел Богачёв и Яков Орлов. Караван состоял из 10 верблюдов: пять для участников из России и пять для местных погонщиков.

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Федор Конюхов и команда Фото: Штаб Федора Конюхова

Фёдор Конюхов раньше уже организовывал несколько караванных экспедиций. В 2002 году с Президентом Республики Калмыкия Кирсаном Илюмжиновым он отправился «По следам Великого Шёлкового Пути» по территории Калмыкии, Астрахани, Дагестана, Ставропольского края и Волгоградской области. А в 2009 году провел международную экспедицию проведена успешная через Монголию с востока на запад. Караванная экспедиция через Эфиопию состоялась в 2011 году, тогда путникам удалось пересечь Данакильскую пустыню – одно из самых жарких мест на земле. Караван прошел 1200 км за 40 дней.

Экспедиция прошла при поддержке Русского географического общества, Генерального консульства Российской Федерации в Дубае и северных эмиратах и Департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма.