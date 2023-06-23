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Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

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«В одиночку быстрее теряешь адекватность». Альпинист про соло-восхождения

Фото: Андрей Борисов
Фото: Андрей Борисов

Андрей Борисов – альпинист, инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму, основатель компании «Горный Портал». Сейчас он готовится к восхождению на пик Ленина – это семитысячник, горная вершина Чон-Алайского хребта на границе Кыргызстана и Таджикистана. Для тренировки он сделал соло-восхождение на Эльбрус. И поделился своими мыслями насчет соло-восхождений (да и красивые фото с горы показал заодно).

«Я не планировал одиночное восхождение. Со мной должна была идти Даша, моя жена, тоже инструктор, однако обстоятельства сложились иначе, и я отправился один», – пояснил Андрей.

Альпинист отметил, что соло-восхождение имеет свои психологические особенности: «Хождение в одиночку отрывает тебя от коллектива, оставляет наедине с самим собой настолько, насколько это возможно. Именно в таком формате я ощутил полное единство с горой, с природой, и услышал свой внутренний голос так сильно, как никогда».

Фото: Андрей Борисов
Фото: Андрей Борисов

Андрей говорит: «Одному намного легче потерять должную адекватность. А с потерей адекватности всегда начинается беда. И полагаться на везение с хорошей погодой однозначно не стоит. Те, кто часто ходит в горы и много видел, прекрасно знают, что последнее слово всегда остается за ними. И какая бы не была подготовка, акклиматизация, горы возьмут свое, если посчитают нужным».

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