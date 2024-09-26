В одном из штатов Индии введён масочный режим из-за смертельного вируса

9 сентября в южном штате страны Керала скончался 23-летний студент. В крови юноши был обнаружен вирус Нипах.

На юго-западе Индии введён масочный режим после обнаружения у одного из скончавшихся в больнице пациентов смертельно опасного вируса Нипах. Самым частым и тяжелым последствием инфекции является энцефалит – в 90% случаев болезнь приводит к смертельному исходу.

По сообщениям властей, которые передает местный телеканал NDTV, в штате Керала, где была зафиксирована смерть студента, зараженного вирусом, введён запрет на массовые мероприятия. Образовательные учреждения и театры закрыты. Органы здравоохранения проинформировали местных жителей о соблюдении протоколов безопасности и отслеживают последние контакты погибшего юноши, чтобы установить маршруты его передвижения и потенциально зараженных людей.

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Вирус Нипах относится к семейству парамиксовирусов – это наиболее опасные патогены для человека, при этом симптоматика заболевания до конца не ясна. Люди заражаются вирусом при контакте с животными — летучими мышами, домашними свиньями и лошадьми. Нипах может передаваться воздушно-капельным путем. Первая вспышка болезни была зарегистрирована в 1998 году на свиноводческой ферме в Малайзии, следующие смертоносные вспышки произошли в Сингапуре, Индии и Бангладеше.

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