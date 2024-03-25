В Омске пропал домашний голубь в красных штанишках

Птица отзывается на имя и понимает команду «ко мне».

В Омске домашний голубь по кличке Себас потерялся во время тренировочного полета. Владелец Леонид предполагает, что причиной дезориентации птицы могло стать присутствие других птиц и сильный испуг.

Себас почти все время проводил дома и никогда не жил на улице. Леонид нашел его птенцом, когда он случайно провалился в вентиляционный короб в квартире. Мужчина вырастил голубя и не стал выпускать его на волю. Теперь Леонид расклеивает объявления с просьбой помочь в поисках птицы и распространяет информацию о пропаже голубя в интернете.

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У Себаса есть заметные кольца на лапах и красные штанишки на липучках. Леонид опасается, что голубь уже избавился от единственного предмета одежды, потому что знает, как это делать, и не раз самостоятельно снимал их перед купанием. Себас отзывается на имя и понимает команду «ко мне», поэтому легко может подлететь к людям.

Ранее сообщалось, что сотрудники тюрьмы в канадском городе Абботсфорд (штат Британская Колумбия, около 80 километров к востоку от Ванкувера) поймали во дворе исправительного учреждения голубя-наркокурьера: на птицу был надет маленький рюкзак с запрещенными веществами.