авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Адвент-календарь «Четыре лапы»
Адвент-календарь «Четыре лапы»

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Адвент-календарь «Четыре лапы»
Адвент-календарь «Четыре лапы»

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Орле сотрудники ДПС устроили погоню за быком

Фото: Unsplash

Животное оказалось на проезжей части.

В Орле сотрудники ДПС устроили погоню за крупным быком, который сбежал от хозяина и оказался на проезжей части. В погоне участвовали и пешие инспектора, и патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками. В итоге полицейские все же сумели прогнать животное с дороги.

«Обеспечивая безопасность дорожного движения, полицейские отогнали быка с проезжей части в безлюдную местность. Они также предприняли меры к розыску его владельца», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Позже нашелся и хозяин быка: чтобы отправить ему беглеца, животное привязали и подготовили к транспортировке.

Ранее сообщалось, что начинающий фермер Шиана Хольцварт (Мичиган, США) спасла быка от забоя и сделала его своим домашним питомцем.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023

12 декабря

#питомцы

12 декабря