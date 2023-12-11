В Орле сотрудники ДПС устроили погоню за быком

Животное оказалось на проезжей части.

В Орле сотрудники ДПС устроили погоню за крупным быком, который сбежал от хозяина и оказался на проезжей части. В погоне участвовали и пешие инспектора, и патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками. В итоге полицейские все же сумели прогнать животное с дороги.

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«Обеспечивая безопасность дорожного движения, полицейские отогнали быка с проезжей части в безлюдную местность. Они также предприняли меры к розыску его владельца», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Позже нашелся и хозяин быка: чтобы отправить ему беглеца, животное привязали и подготовили к транспортировке.

Ранее сообщалось, что начинающий фермер Шиана Хольцварт (Мичиган, США) спасла быка от забоя и сделала его своим домашним питомцем.