В отеле Израиля горные козлы вламываются к туристам: забавное видео

Это уже произошло с несколькими парами, отдыхавшими в пустыне Негев.

Нубийские горные козлы чувствуют себя как дома в израильском отеле в районе Мицпе-Рамон. Там проживают десятки особей этого вида козьих с внушительными загнутыми рогами, и теперь они пристрастились забредать прямо к жильцам. В социальных сетях завирусилось видео, снятое парой туристов в Израиле ещё в прошлом году.

На кадрах можно видеть, как рогатый вальяжно расположился прямо в кровати чужого номера. Козёл совсем не собирался уходить, несмотря на выразительное удивление пары.

Предположительно, рогатый забрался в номер через открытое окно – нубийские горные козлы с легкостью скачут по крутым и высоким скалам, так что вряд ли подоконник и оконный проем были для него серьезным препятствием. По видео трудно судить, на какие жертвы пришлось пойти, чтобы с ним договориться – возможно, озвучить цены за ночь в этом районе (отели здесь недешевые).

С похожей ситуацией за год до этого столкнулись американские туристы, которые отдыхали в люксовом отеле Берешит Мицпе Рамон. Эван Каржевски, которая и поделилась видео с нежданным гостем, рассказала, что козёл пришел к ним в номер через открытую балконную дверь.

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«Этот козёл сам вошел в нашу комнату. Мы с мужем все еще были в постели», – поделилась женщина.

На видео можно слышать, как муж Каржевски уговаривает застывшего в дверном проеме козла покинуть номер: «Выходи, с тебя могут содрать плату за проживание».

В Израиле говорят, что такие случаи происходят в районе Мицпе-Рамон чаще, чем можно себе представить – просто не все из них попадают на видео. Нубийские козлы здесь привыкли к человеку и уже давно полагаются на отели и мусорные баки поблизости для добычи пропитания. Ничего хорошего в этом нет: подобное отсутствие осторожности у диких зверей может обратиться травмами, отравлениями и авариями. Поэтому гостям отелей настоятельно рекомендуют не прикармливать рогатых и не поощрять их любопытство.