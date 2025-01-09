авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Открываем Владимирскую область
Открываем Владимирскую область

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Открываем Владимирскую область
Открываем Владимирскую область

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В отсеке шасси американского самолёта обнаружили два трупа

В отсеке шасси американского самолёта обнаружили два трупа

Самолёт авиакомпании JetBlue в Джексонвилле, Флорида

Такие отсеки пользуются спросом среди любителей безбилетных авиапутешествий.

Два неопознанных тела были обнаружены в отсеке шасси самолёта американской авиакомпании JetBlue в начале недели, говорится в заявлении авиаперевозчика. 

Трупы мужчин были замечены во время технической проверки в аэропорту города Форт-Лодердейл после того, как самолёт рейса 1801 JetBlue прибыл из Нью-Йорка в понедельник в 11 вечера по местному времени. 

Как долго люди пробыли в нише шасси и по какой причине скончались, остаётся неясным: расследование продолжается, личности погибших сейчас устанавливаются. Власти также пытаются разобраться с тем, как мужчины получили доступ к нише под крыльями самолёта. 

Отсек для шасси является излюбленным местом путешественников-экстремалов, которые пытаются пробраться в пункт назначения незамеченными и без билета. К сожалению, такие попытки часто заканчиваются гибелью.

При взлёте и посадке отсеки открываются и закрываются, выпуская колеса, поэтому путешественники-нелегалы рискуют выпасть из ниши прямо во время взлёта или посадки. Помимо этого существует высокая вероятность гибели от перепадов давления, нехватки кислорода, высоких температур или, наоборот, переохлаждения.

В декабре такая участь постигла путешественника из Чикаго, чьё тело было обнаружено в отсеке шасси самолёта United Airlines. По оценкам американских авиационных властей, желающих совершить такую нелегальную поездку на самолёте в 77% случаев ждёт гибель. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025