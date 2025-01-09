В отсеке шасси американского самолёта обнаружили два трупа

Такие отсеки пользуются спросом среди любителей безбилетных авиапутешествий.

Два неопознанных тела были обнаружены в отсеке шасси самолёта американской авиакомпании JetBlue в начале недели, говорится в заявлении авиаперевозчика.

Трупы мужчин были замечены во время технической проверки в аэропорту города Форт-Лодердейл после того, как самолёт рейса 1801 JetBlue прибыл из Нью-Йорка в понедельник в 11 вечера по местному времени.

Как долго люди пробыли в нише шасси и по какой причине скончались, остаётся неясным: расследование продолжается, личности погибших сейчас устанавливаются. Власти также пытаются разобраться с тем, как мужчины получили доступ к нише под крыльями самолёта.

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Отсек для шасси является излюбленным местом путешественников-экстремалов, которые пытаются пробраться в пункт назначения незамеченными и без билета. К сожалению, такие попытки часто заканчиваются гибелью. При взлёте и посадке отсеки открываются и закрываются, выпуская колеса, поэтому путешественники-нелегалы рискуют выпасть из ниши прямо во время взлёта или посадки. Помимо этого существует высокая вероятность гибели от перепадов давления, нехватки кислорода, высоких температур или, наоборот, переохлаждения.

В декабре такая участь постигла путешественника из Чикаго, чьё тело было обнаружено в отсеке шасси самолёта United Airlines. По оценкам американских авиационных властей, желающих совершить такую нелегальную поездку на самолёте в 77% случаев ждёт гибель.