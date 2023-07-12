В этой пакистанской семье 9 человек родились в один и тот же день

Как это вообще возможно?

У семьи Манги из Ларканы в Пакистане есть нечто общее, и дело не только в их фамилии. Семья из девяти человек состоит из отца Амира Али, матери по имени Худеджа и семерых детей в возрасте от 19 до 30 лет. Это Синдху, близнецы Сасуи и Сапна, Аамир, Амбар и близнецы Аммар и Ахмар.

У всех – один и тот же день рождения: 1 августа. Это мировой рекорд по количеству родившихся в один день членов семьи. Эта дата особенная для Амира и Худеджи, так как это также годовщина их свадьбы. Они поженились в свой день рождения в 1991 году, ровно за год до рождения их старшей дочери.

Семь детей в семье Манга также являются рекордсменами по количеству братьев и сестер, рожденных в один день. Ранее рекорд принадлежал пятерым детям из семьи Камминс (США), родившимся 20 февраля в период с 1952 по 1966 год. Пока не была обнаружена семья Манги, это был единственный подтвержденный пример семьи, в которой родилось пятеро детей с совпадающими днями рождения.

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День рождения в семье Манга Фото: Guinness World Records

Амир был «удивлен и обрадован» после того, как его первый ребенок, девочка Синдху, родилась 1 августа 1992 года, в тот же день рождения, что он и его жена. Он говорит, что он и Худеджа были одинаково удивлены, когда каждое последующее рождение происходило в один и тот же день. Они видели в этом «подарок от Бога».

Все дети были зачаты и рождены естественным путем. Ни один из них не был преждевременно рожден с помощью кесарева сечения, и роды Худеджи никогда не вызывались преждевременно.

Амир говорит, что «все это было естественно, от Аллаха», и он намеренно не планировал, что его дети родятся в один и тот же день. Семья также необычна наличием двух пар близнецов.

Амир и Худеджа счастливы разделить день рождения со своими любимыми детьми, и, по словам Амира, дети «рады тому, что у них день рождения в один день».

Предстоящий день рождения семьи Манги через три недели будет особенным, так как Худедже исполняется 50 лет, а третьему младшему сыну, Амбару, исполняется 21 год.