В Париже отменили предолимпийские соревнования из-за грязной Сены

Это поставило под сомнение план французского правительства по очистке реки до лета 2024 года.

World Aquatics, международный руководящий орган по плаванию и водным видам спорта, был вынужден отменить чемпионат мира по плаванию на открытой воде. Соревнование было запланировано на 6 августа, но после консультаций с органами здравоохранения и Французской федерацией плавания (FFN) было принято решение его отменить – всё из-за чрезвычайного загрязнения Сены.

Подготовку к чемпионату мира по плаванию на открытой воде World Aquatics отменили еще 4 августа, а женскую гонку перенесли с 4 на 6 августа в надежде, что качество воды в реке улучшится, но этого не произошло.

Количество осадков выше среднего в июле привело к переполнению канализации – это, в свою очередь, привело к загрязнению реки Сены сточными водами. Анализ последних проб воды показал, что качество воды в реке Сена остается ниже всех допустимых норм, которые обеспечивают безопасность купающихся.

Президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам выразил разочарование по поводу отмены чемпионата. Однако он заявил, что здоровье спортсменов всегда должно быть их главным приоритетом.

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Организаторы Олимпиады понимают, что к Играм 2024 года в Париже потребуется дополнительная подготовка – в том числе завершение инфраструктурных проектов, необходимых для улучшения качества воды в Сене. Ожидается, что местные органы власти также составят разумные планы на случай непредвиденных обстоятельств на следующее лето.

Несмотря на инцидент, в World Aquatics по-прежнему уверены, что к началу Олимпийских игр 2024 года река будет лучше подготовлена для пловцов.

На Олимпийских играх 2024 года река Сена будет использоваться не впервые. В 1900 году в ее водах уже проводили несколько соревнований по плаванию в рамках летней Олимпиады. Однако купание в реке запрещено ещё с 1923 года. В июле 2023 года власти Парижа объявили о своих планах вернуть купание в Сену через 100 лет после запрета.

С 2018 года местные власти начали проводить работы по очистке Сены. К Олимпиаде Париж планирует сделать Сену одним из центральных объектов Игр. Река будет задействована в церемонии открытия, а в ее водах запланированы соревнования по плаванию и триатлону. К 2025 году три зоны для купания под открытым небом вдоль реки Сены должны быть доступны для публики.