В Париже запретили прокат электросамокатов – впервые в Европе

Личные электросамокаты все еще разрешены.

На этой неделе в Париже вступит в силу полный запрет на аренду электросамокатов. И хотя раньше Lime, Dott и Tier – три фирмы, имеющие лицензии на их эксплуатацию во французской столице – надеялись на отсрочку запрета, теперь им пришлось подтвердить свою готовность убрать свои электросамокаты с улиц Парижа.

Референдум, проведенный в апреле, предоставил парижанам два варианта ответа относительно аренды самокатов: за или против. Явка составила всего 7,46%, однако из тех, кто все же проголосовал, 89% выступили за запрет аренды электросамокатов. Таким образом отныне в Париже можно будет пользоваться только личными электросамокатами.

В городах по всему миру обсуждают, несут ли электросамокаты, к которым можно получить доступ с помощью простого мобильного приложения, опасность для общества или они являются частью грядущей городской мобильности.

Во многих городах уже введены ограничения на использование самокатов – это ограничения скорости и зоны парковки, предусматривающие штрафы для пользователей. Где-то можно ездить на таких самокатах по тротуарам и велосипедным дорожкам, где-то – нет. Однако полные запреты самокатов со стороны городов редки. Например, в этом году Мадрид отменил свой прошлый запрет, позволив фирмам по аренде вернуться на новых условиях – так поступил и Копенгаген в 2021 году.

Реклама

В Париже отменили предолимпийские соревнования из-за грязной Сены читать

Lime, Dott и Tier заявили, что теперь они переключат свое внимание на увеличение поставок электронных велосипедов в Париже после перемещения своих электросамокатов в другое место. Парк скутеров Lime в Париже насчитывал около 5000 самокатов по сравнению с примерно 10 000 велосипедов. Компания сообщила, что количество поездок на ее велосипедах в столице в прошлом году увеличилось на 73%.

Компания Dott заявила, что отправляет свои электросамокаты в места, где она подписала новые тендеры, включая Бордо и города по всей Бельгии.

В 2022 году в Париже было зафиксировано около 400 тысяч поездок на электросамокатах.