В пасти аллигатора из Флориды нашли останки ребенка

Двухлетнего мальчика бросил в озеро собственный отец.

Полиция штата Флорида (США) нашла в пасти аллигатора останки двухлетнего Тайлена Мозли, которого ранее, 30 марта, объявили пропавшим без вести. Это случилось после того, как мать мальчика, 20-летнюю Пашун Джефри, нашли мертвой в ее квартире в городе Сент-Питерсберг. Она скончалась в результате потери крови из-за многочисленных ножевых ранений. В ночь перед обнаружениям тела девушки отец ее ребенка, 21-летний Томас Мозли, пришел домой к своей матери с сильными порезами на ладонях и руках — такие порезы можно получить, если лезвие неудачно соскользнет в ходе работы ножом.

Позже из-за своих травм Томас Мозли обратился в больницу. Между тем тело Пашун Джефри нашли родственники девушки, которые пришли проверить, все ли у нее в порядке. Они увидели кровь рядом со входной дверью в квартиру, а затем нашли в ванной тело Пашун с многочисленными ножевыми ранениями. Позже полицейские обнаружили кровавые отпечатки пальцев Томаса Мозли на бутылке с чистящим средством, а также следы его ботинок в ванной возле тела. Маленького Тайлена Мозли в квартире не было — и тогда полицейские приступили к его поискам.

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Тайлен Мозли Фото: St. Petersburg Police Department

На следующий день в Ден Холмс Парк, всего в нескольких милях от квартиры Джеффри, заметили аллигатора с каким-то крупным объектом в пасти. Офицеры открыли огонь по рептилии, та бросила добычу, с которой не успела ничего сделать. Как оказалось, в пасти аллигатора находилось тело Тайлена Мозли — по версии следствия, мальчика утопил собственный отец. На его теле также нашли травмы, несовместимые с жизнью, которые Томас Мозли, вероятно, нанес сыну. В настоящее время мужчина задержан и арестован по обвинению в двойном убийстве.

Ранее сообщалось, что во Флориде аллигатор растерзал 85-летнюю старушку, гулявшую с собакой возле озера — женщина погибла на месте.