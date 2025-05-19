В Пекине пройдет фестиваль «Московские сезоны»

Мероприятие посвящено 75-летию дипотношений России и Китая.

С 12 по 15 июня в китайской столице состоится фестиваль «Московские сезоны», посвященный 75-летию дипотношений России и Китая. Москва покажет Пекину свою историю и современность через выставки, концерты, мастер-классы и гастрономические мероприятия. Особое внимание уделяется развитию туризма: откроется инфоцентр с информацией о московских достопримечательностях и маршрутах.

Для специалистов проведут конференцию «Города будущего», где обсудят сотрудничество в сферах технологий, торговли и творчества. Мероприятие направлено на укрепление культурных связей и развитие партнерских отношений между Москвой и Пекином, являющихся городами-побратимами вот уже 30 лет.

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Ранее, в начале 2025 года, Москва во второй раз отпраздновала Китайский Новый год.