Предоставить соответствующий документ потребовали в Конгрессе США.
Пентагон опубликовал отчет, в котором отрицает участие в каких-либо проектах, связанных с изучением инопланетных технологий. Подробный документ был подготовлен по требованию Конгресса США и доступен на сайте американского Министерства обороны – он состоит из 63 страниц.
Управление по разрешению аномальных явлений во всех сферах (AARO) при Пентагоне не обнаружило никаких доказательств того, что какое-либо правительственное расследование, академические исследования или официальные проверки когда-либо подтверждали, что неопознанные летающие объекты (НЛО) представляют собой внеземные технологии.
Также не было обнаружено никаких доказательств того, что правительство США и частные компании занимаются реверс-инжинирингом (обратной разработкой) внеземных технологий. Для составления отчета AARO проанализировало архивы, связанные с исследовательской деятельностью в США с 1945 года, провело более двух десятков интервью, а также работало с представителями разведки и обороны, ответственными за надзор за программами контролируемого и специального доступа.
Могут ли инопланетяне засечь нас по сотовому сигналу из космоса?
Ранее директор Управления Пентагона по разрешению аномалий во всех областях Шон Киркпатрик, покидающий свой пост, допустил, что у НЛО может быть внеземная природа.
Читайте также
В Пентагоне опровергли использование инопланетных технологий
В Ленобласти выхаживают новорожденную нерпу, которую подобрал рыбак
8 марта женщин пустят в Московский зоопарк бесплатно. Но есть условие
В Кении столкнулись два самолета с пассажирами на борту
Россиянин хотел извиниться перед женой и привел в квартиру белого коня