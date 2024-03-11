В Пентагоне опровергли использование инопланетных технологий

Предоставить соответствующий документ потребовали в Конгрессе США.

Пентагон опубликовал отчет, в котором отрицает участие в каких-либо проектах, связанных с изучением инопланетных технологий. Подробный документ был подготовлен по требованию Конгресса США и доступен на сайте американского Министерства обороны – он состоит из 63 страниц.

Управление по разрешению аномальных явлений во всех сферах (AARO) при Пентагоне не обнаружило никаких доказательств того, что какое-либо правительственное расследование, академические исследования или официальные проверки когда-либо подтверждали, что неопознанные летающие объекты (НЛО) представляют собой внеземные технологии.

Также не было обнаружено никаких доказательств того, что правительство США и частные компании занимаются реверс-инжинирингом (обратной разработкой) внеземных технологий. Для составления отчета AARO проанализировало архивы, связанные с исследовательской деятельностью в США с 1945 года, провело более двух десятков интервью, а также работало с представителями разведки и обороны, ответственными за надзор за программами контролируемого и специального доступа.

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Ранее директор Управления Пентагона по разрешению аномалий во всех областях Шон Киркпатрик, покидающий свой пост, допустил, что у НЛО может быть внеземная природа.