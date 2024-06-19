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В Перми снесут знаменитый арт-объект «Пермские ворота»

Фото: Тара-Амингу, ru.wikipedia.org

Министерство транспорта Пермского края объявило о начале работ по созданию новой транспортной развязки в районе улицы Гайдара, что повлечет за собой снос известного арт-объекта «Пермские ворота».

Строительные мероприятия, которые ведет компания АО «Уралмостострой», соединят новую улицы Строителей с тоннелем у улицы Углеуральской. 

Как утверждают эксперты, из-за значительного износа «Пермские ворота» нельзя перенести в другое место, их демонтируют.

В 2011 году Николай Полисский создал произведение «Пермские ворота» для PERMM, музея современного искусства в Перми. Этот объект, выполнен в форме куба, сделан из еловых бревен в форме буквы П, достигает высоты в 12 метров, а для его создания было задействовано более 5200 кубических метров древесины. Затраты на реализацию проекта оцениваются в 9 миллионов рублей.

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