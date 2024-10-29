В Перми умер Крошик — один из самых толстых котов в мире

Худеющее животное пытались спасти всей страной.

В Перми умер знаменитый кот Крошик, которого называли одним из самых толстых в мире. Он весил 17 килограммов, пишет «Газета.ru».

Толстого рыжего кота в начале сентября нашли в подвале одной из пермских больниц. Санитарки раскормили его до таких размеров, что животное даже не могло двигаться. Ему давали все, что недоедали пациенты — супы, рыбу, творог и даже сухарики.

«Увидев его впервые мы даже не могли представить себе, что кот действительно может быть таких размеров. Он не мог вставать и мочился под себя… Котику было больше 12 лет, поэтому мы поняли, что в условиях приюта мы бы не справились с таким уникальным случаем», — рассказывала волонтер Галина Море, которая вместе с другими добровольцами занималась спасением животного.

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Кота, которого назвали Крошиком, забрали в приют «Матроскин». Волонтеры вместе с ветеринарами пытались спасти животное на протяжении двух месяцев и даже делали успехи. На диете котик сбросил три килограмма, заново научился запрыгивать на пуфики и диваны в приюте и даже попытался сбежать — но застрял в обувнице. Однако в конце октября Крошику стало хуже, он попал в реанимацию и умер.

«Для нас, если честно, это стало большой, просто огромной неожиданностью. Он буквально два дня назад начал задыхаться, лежал в кислородной камере в клинике, и последние два часа мы у врачей фактически его просто откачивали для того, чтобы он продолжал дышать, чтобы он выжил. К сожалению, истинные причины мы пока не знаем, возможно, ими стали новообразования», — рассказала Галина.

Деньги на реабилитацию Крошика собирали по всей стране. Оставшиеся после оплаты лечения деньги, 179,8 тыс. рублей, будут направлены в фонд экстренной помощи приюта «Матроскин».

Во время лечения Крошик стал знаменитостью не только в России, но и за границей. Кадры с застрявшим в обувнице котом появились в британской Daily Mail, а газета The Sun назвала его «реальным Гарфилдом». В приюте журналистам рассказали, что случай Крошика не имеет аналогов в стране, потому ветеринары консультировались даже с коллегами из других стран, которые подобным образом реабилитировали животных с огромным весом. Но даже это не помогло спасти кота.