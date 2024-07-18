В Пермском крае прошел турнир по метанию навоза «Веселый коровяк»

На мероприятие съехались участники со всей России.

В селе Крылово (Осинский округ Пермского края) прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк» — главной целью его участников стали броски навоза на дальность. Подобные соревнования в России проводятся лишь в Пермском крае и уже успели стать своеобразным брендом села Крылово. Главный атрибут праздника его жители, как правило, готовят заранее, высушивая фекалии особым образом.

Помимо метания коровьих лепешек, на фестивале «Веселый коровяк» также устроили различные конкурсы и состязания. Несмотря на то, что билет на мероприятие стоил 4,3 тысячи рублей, желающих принять в нем участие год от года становится все больше: так, в нынешнем году в пяти турнирах «Веселого коровяка» поучаствовали 300 человек.

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Победители «Веселого коровяка» 2024:

Среди женщин — Ольга Паздникова: бросок коровьей лепешки на 27,3 метра; Среди мужчин — Николай Четин: бросок коровьей лепешки на 45,3 метра.

Ранее сообщалось, что в графстве Корнуолл (Великобритания) черные дрозды лишили праздника гостей фестиваля вишни, съев все ягоды.