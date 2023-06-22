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Russian Traveler 02/2023
Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

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В Перу мумию, которой 3000 лет, нашли под тоннами мусора

Фото: Anthony Marina

Вероятно, этот человек погиб на церемонии жертвоприношения.

Археологи обнаружили в Лиме 3000-летнюю мумию человека, который, вероятно, был принесен в жертву. Для того, чтобы достать останки, исследователям пришлось поднять и вывезти семь тонн земли и мусора. Среди него находились остатки кукурузы, листья коки и семена различных растений.

Археолог Мигель Агилар сказал BBC News, что мумия, вероятно, принадлежала древней доинкской культуре (Manchay culture) людей, которые жили в регионе столицы Перу 3500-3000 лет назад.

Исследователи пока не раскрывают подробности открытия – неизвестен даже пол найденного скелета. Однако характеристики, такие как расположение мумии и место ее расположения в U-образном храме, позволяют предположить, что человек был принесен в жертву на последнем этапе строительства храма.

Находки мумий в Перу – обычное явление. Так, доставщик еды в этом году был задержан с мумией возрастом от 600 до 800 лет, которую он держал дома в течение трех десятилетий.

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