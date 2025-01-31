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В Перу обнаружена тайная система туннелей инков

В Перу обнаружена тайная система туннелей инков

Куско, Перу

Подземная сеть простирается более чем на 1,5 км под древним городом Куско.

Многолетние предположения археологов оправдались: недалеко от Мачу-Пикчу в Перу обнаружили гигантскую подземную сеть туннелей.

Поиски загадочной системы лабиринтов начались после обнаружения исторических записей XVI–XVIII веков. Там упоминался важный туннель, который предположительно соединял Храм Солнца в Куско и древнюю крепость Саксайуаман.

Исследователи воспользовались акустической разведкой, чтобы через звуковые сигналы выявить полые пространства под землей. Далее они применили георадар – это помогло им создать детальную карту системы туннелей, стены которого предположительно укреплены камнями. Так археологи смогли обнаружить 1,5-километровый туннель, который получил имя «Чинкану» (на языке кечуа это означает «лабиринт»). 

Фото: Flickr
Кориканча (Храм Солнца), Куско, Перу

Строение инков находится на глубине 1,5-2,5 метров под улицами Куско. Как и предполагалось, туннель соединяет Храм Солнца и древнюю крепость, но предназначение загадочного подземного сооружение остаётся загадкой. Исследователи планируют провести раскопки в ключевых точках Чинкану и попробовать войти в лабиринт. Возможно, это произойдет уже в марте. 

Куско являлся исторической столицей масштабной империи инков и по сей день остаётся Всемирным объектом наследия ЮНЕСКО, который ежегодно посещают миллионы туристов.

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